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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Viersen (ots)

Am Sonntagvormittag kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Alleinunfall in Viersen. Ein 83-jähriger Radfahrer aus Viersen war auf der 'Clörather Mühle' in Richtung Viersen unterwegs. Während der Fahrt sei ihm nach eigenen Angaben schwindelig geworden. Er verlor die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. /LL (280)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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