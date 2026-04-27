Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Diebstahl eines PKW

Werne (ots)

Zwischen Freitagabend 22:00 Uhr (24.04.2026) und Samstagmorgen (25.04.2026) 09:00 Uhr kam es in Werne zu einem Diebstahl eines PKW.

Dieser wurde aus einer Einfahrt an der Schottlandstraße entwendet.

Der PKW hat das amtliche Kennzeichen UN-GO 75.

Wer Angaben zum Verbleib des PKW geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Werne zu melden: 02389 921 3420 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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