POL-UN: Diebstahl eines PKW
Kamen (ots)
Am Samstag (25.04.2026) kam es in Kamen zwischen 19:20 Uhr und 21:25 Uhr zu einem Diebstahl eines PKW.
Dieser wurde vom Fahrbahnrand an der Friedhofstraße entwendet.
Der PKW hat das amtliche Kennzeichen UN-SG 2124.
Wer Angaben zum Verbleib des PKW geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02389 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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