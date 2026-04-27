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POL-UN: Werne - Polizei sucht Eigentümer eines Pedelecs

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Werne (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde am Samstag (25.04.2026) gegen 03:30 Uhr an der Kardinal-von-Galen-Straße in Werne ein Pedelec, dass vermutlich aus einer Diebstahlshandlung stammt, aufgefunden und zur Polizei gebracht.

Eine Strafanzeige liegt noch nicht vor und der Eigentümer des Rades ist unbekannt.

Der Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizei in Werne zu melden: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Es wird bei einer Abholung darum gebeten, einen Eigentumsnachweis vorzulegen.

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