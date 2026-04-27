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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Wohnungsbrand - Bewohnerin im Krankenhaus

Viersen (ots)

Am Freitagmittag hat es in einer Wohnung an der Wilhelmstraße in Viersen gebrannt. Feuerwehr und Polizei waren gegen 11.45 Uhr durch einen aufmerksamen Passanten alarmiert worden. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde mit Verdacht auf eine Rauchgas-Intoxikation zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ist das Feuer fahrlässig ausgelöst worden. /hei (283)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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