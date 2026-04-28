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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Auto landet nach Unfall im Graben, Fahrer steht unter Cannabis-Einfluss

Brüggen (ots)

Am Montagabend ist ein 46-jähriger Swalmener mit seinem Wagen im Graben der L373, der Swalmener Straße im Graben gelandet.

Zunächst sah alles nach einem einfachen Fahrfehler aus. Der 46-Jährige war in Richtung Swalmen unterwegs und wollte ein vor ihm sehr langsam fahrendes Auto überholen. Dabei vergewisserte er sich nicht, wie es hinter ihm aussah. Dort fuhr ein 56-jähriger Mann aus dem Landkreis Mühldorf am Inn. Genau wir der Swalmener war dieser Fahrer zu dem Schluss gekommen, das sehr langsame Fahrzeug zu überholen. Und genau, als der Mann aus Bayern sich mit seinem Wagen neben dem Swalmener befand, scherte dieser ebenfalls aus.

Die Fahrzeuge berührten sich nur ganz leicht. Aber bei dem Versuch, wieder gegenzulenken, verlor der Niederländer die Kontrolle über seinen Wagen, und das Auto stürzte in den Graben.

Während der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass der Mann sowohl eine sehr geringe Menge Alkohol getrunken als auch Cannabis konsumiert hatte.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. /hei (287)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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