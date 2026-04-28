Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Flüchtige gesucht!

Kempen (ots)

Schon am Freitag, 24.04.2026, kam es gegen 09:20 Uhr in Kempen auf dem Gehweg der Thomasstraße in Höhe der Hausnummer 15a zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einer 68-jährigen Fußgängerin.

Die Fußgängerin war in Richtung Burgring unterwegs, als sie plötzlich an der rechten Schulter von einem vorbeifahrenden Mädchen mit E-Scooter getroffen wurde. Trotz des Sturzes der 68-jährigen Kempenerin und trotz eines kurzen Gesprächs fuhr das Mädchen in unbekannte Richtung davon.

Die E-Scooter-Fahrerin soll ca. 1,65 Meter groß und ca. 13 bis 15 Jahre alt gewesen sein. Sie trug schulterlanges blondes Haar, eine helle Jacke und einen schwarzen Rucksack. Haben Sie den Unfall gesehen oder Hinweise auf das flüchtige Mädchen? Melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162-377/0. /rb (288)

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