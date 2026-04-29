Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Heiße Asche eingefüllt - Mülltonnenbrand mit Folgen

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen ist in Süchteln ein Mülltonnenbrand auf einen geparkten Pkw übergeschlagen und hat diesen zerstört. Auch eine Garage wurde beschädigt. Feuerwehr und Polizei waren gegen 14.45 Uhr zur Andreasstraße alarmiert worden. Ein Anwohner hatte Asche aus seinem Ofen in die Mülltonne eingefüllt. Er war davon ausgegangen, dass die Asche nicht mehr aufflammen könnte, nachdem er sie zwei Stunden lang im Freien hatte stehen lassen. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Rufen Sie sich gerade vor der anstehenden Grillsaison ins Gedächtnis, dass Asche erst dann in die Mülltonne gehört, wenn sie wirklich erkaltet ist. Am besten ist es, sie in einem Metalleimer mit Wasser abzulöschen und über Nacht darin stehen zu lassen. Lieber etwas länger als zu kurz. /hei (290)

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