Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Auffahrunfall mit Motorradfahrer

Nettetal (ots)

Am 28.04.2026 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Steyler Straße in Nettetal. Eine 27-jährige Autofahrerin und ein 37-jähriger Motorradfahrer befuhr hintereinander die Steyler Straße in Fahrtrichtung Niederlande. Die 27-jährige Frau wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen, verringerte daher ihre Geschwindigkeit bis sie schließlich stand. Der Motorradfahrer versuchte anzuhalten, geriet jedoch ins Rutschen und kollidierte mit dem stehenden Auto. Der 37-jährige Niederländer verletzte sich bei dem Unfall schwer. /rb (291)

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