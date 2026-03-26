Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260326-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 25.03.2026 gegen 22.30 Uhr kam es auf der Altonaer Straße in Neumünster zu einem schweren Verkehrsunfall, ein 59 jähriger Fahrzeugführer wurde hierbei schwer verletzt, die Altonaer Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Der 59 jährige Fahrzeugführer beschleunigte aus bislang unbekannten Gründen sein Fahrzeug stark und kam anschließend in Höhe einer Waschanlage in der Altonaer Straße 180 nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Baum, mehreren Betonpollern und einem abgestellten Anhänger, hierdurch überschlug sich das Fahrzeug und blieb schließlich neben der Fahrbahn liegen. Der Fahrzeugführer, der alleine im Fahrzeug war, wurde durch den Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt, die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Fahrzeug befreien, anschließend kam der 59 jährige Mann schwerverletzt ins FEK Neumünster, Lebensgefahr bestand nicht. Die Altonaer Straße musste zwischen 22.30 Uhr und heute morgen 05.15 Uhr im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden, ein Sachverständiger der Dekra war vor Ort zwecks Unfallaufnahme. Warum der Fahrer sein Fahrzeug so stark beschleunigte ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen, zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Gruß

Sönke Petersen

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