Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Alarm ausgelöst: Kellereinbruch in der Innenstadt
Iserlohn (ots)
In der vergangenen Nacht wurden gegen 1.10 Uhr Gegenstände aus einem Keller an der Wermingser Straße gestohlen. Ein ausgelöster Alarm rief einen Zeugen auf den Plan, der einen 175cm großen Mann mit schwarzer Hose und weißem Pullover beobachtete. Dieser schleppte offenbar Gegenstände aus dem Gebäude, darunter befanden sich mehrere Werkzeuge. Die Polizei konnte den Mann trotz eingeleiteter Fahndung nicht mehr antreffen. Nun werden unter 0237191990 Zeugen gesucht. (lubo)
