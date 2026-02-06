PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Alarm ausgelöst: Kellereinbruch in der Innenstadt

Iserlohn (ots)

In der vergangenen Nacht wurden gegen 1.10 Uhr Gegenstände aus einem Keller an der Wermingser Straße gestohlen. Ein ausgelöster Alarm rief einen Zeugen auf den Plan, der einen 175cm großen Mann mit schwarzer Hose und weißem Pullover beobachtete. Dieser schleppte offenbar Gegenstände aus dem Gebäude, darunter befanden sich mehrere Werkzeuge. Die Polizei konnte den Mann trotz eingeleiteter Fahndung nicht mehr antreffen. Nun werden unter 0237191990 Zeugen gesucht. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

