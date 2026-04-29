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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Rote Ampel - Radfahrerin schwer verletzt

Viersen (ots)

Am 28.04.2026 gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Viersen auf der Kreuzung "Rahserstraße/Freiheitsstraße". Eine 68-jährige Viersenerin befuhr die Kreuzung von der Rahserstraße, aus Richtung Innenstadt kommend, bei grüner Ampel. Als sie sich auf der Kreuzung befand, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommendem Fahrzeug. Der von links kommende Pkw wurde von einem 20-jährigen Viersener geführt und fuhr nach Zeugenaussagen bei roter Ampel in die Kreuzung ein. Die 68-jährige Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. /rb (293)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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