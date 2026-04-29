POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Jeep gestohlen - Kripo sucht Hinweise
Tönisvorst-St. Tönis (ots)
In der Straße "Am Düngelshof" kam es zwischen Montag, 27. April, 10 Uhr, und Dienstag, 08:30 Uhr, zu einem Diebstahl eines Jeeps. Der weiße Jeep Grand Cherokee aus dem Jahr 2019 hat das amtliche Kennzeichen KR-AM2835. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (294)
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