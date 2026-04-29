POL-VIE: Kempen: Solarlampe im Blumenkasten löst Feuer aus

Viersen (ots) - Am 28.04.2026 gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Viersen auf der Kreuzung "Rahserstraße/Freiheitsstraße". Eine 68-jährige Viersenerin befuhr die Kreuzung von der Rahserstraße, aus Richtung Innenstadt kommend, bei grüner Ampel. Als sie sich auf der Kreuzung befand, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von links kommendem Fahrzeug. Der von links kommende Pkw wurde von einem ...

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