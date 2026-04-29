POL-VIE: Kempen: Solarlampe im Blumenkasten löst Feuer aus
Kempen (ots)
Am Dienstagvormittag ist ein Blumenkasten am Balkon eines Mehrfamilienhauses abgebrannt. Ein Hausbewohner an der Stresemannstraße hatte gegen 10.25 Uhr bemerkt, dass brennendes Plastik vom Balkon über ihm tropfte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Ausgangspunkt war nach ersten Ermittlungen eine Solarlampe, die in dem Blumenkasten steckte und sich aus noch unbekannter Ursache entzündet hatte. /hei (296)
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