Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Mackenstein: Feuer zwischen zwei Lagerhallen

Viersen-Mackenstein (ots)

Auf einem Gelände an der Elektronikstraße in Mackenstein ist am frühen Mittwochabend ein Feuer zwischen zwei Hallen ausgebrochen. Dabei wurden zwei Fahrzeuge zerstört und die Fassaden der beiden angrenzenden Hallen stark beschädigt. Feuerwehr und Polizei waren gegen 18.20 Uhr alarmiert worden. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Ein Mitarbeiter einer dort ansässigen Firma, der gemeinsam mit einem Kollegen erste Löschversuche unternommen hatte, wurde vorsichtshalber mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist noch völlig unklar, das Kriminalkommissariat 1 ermittelt und bittet um Hinweise auf mögliche verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (300)

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