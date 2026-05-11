Brand- und Katastrophenschutz Alzey-Worms

FW Alzey-Worms: Brand in der Justizvollzugsanstalt Rohrbach - Feuerwehr verhindert Ausbreitung und rettet mehrere Personen

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Alzey (ots)

Am Montagmorgen, den 11.05.2026, wurde die Feuerwehr gegen 06.00 Uhr zu einem Brandereignis in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach in der Peter-Caesar-Allee in Wöllstein alarmiert. In einer Zelle war es zu einem Schwelbrand einer Matratze gekommen. Infolge des Brandgeschehens kam es zu einer starken Verrauchung der betroffenen Zelle sowie des entsprechenden Geschosses.

Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte leiteten umgehend Maßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ein. Parallel wurden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, um die verrauchten Bereiche schnellstmöglich rauchfrei zu machen. Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Insgesamt wurden acht Personen vom Rettungsdienst gesichtet, medizinisch betreut und 4 Personen zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken verbracht. Hierbei handelt es sich um vier Bedienstete der Justizvollzugsanstalt sowie vier Insassen. Ein Feuerwehrangehöriger hat sich während des Einsatzes verletzt.

Im Einsatz befanden sich Einheiten der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wöllstein, die Hygienestaffel der Verbandsgemeinde Wöllstein, die Abschnittsleitung Gesundheit mit Leitendem Notarzt und Organisatorischem Leiter Rettungsdienst sowie mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes. Eine Warnung der Bevölkerung war nicht erforderlich. Auswirkungen auf die umliegende Infrastruktur bestanden nicht.

Zur Brandursache sowie zu den Umständen des Brandgeschehens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu werden von den zuständigen Stellen geführt.

Es hat sich nach Einschätzung des Wehrleiters Benjamin Roos heute bemerkbar gemacht, dass in den letzten Jahren große und kleinere Übungen in der JVA durchgeführt wurden. Dies hat maßgeblich zum Einsatzerfolg beigetragen.

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