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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 18.05.2026 gegen 20:48 Uhr befuhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Friedrichstraße in Wittlich.

Hier kollidierte er aufgrund mangelnden Sicherheitsabstands mit dem vorausfahrenden Fahrzeug eines 23-jährigen Fahrzeugführers, ebenfalls aus dem Wittlicher Stadtgebiet, welcher verkehrsbedingt beim Abbiegen auf ein dortiges Tankstellengelände seine Geschwindigkeit reduzieren musste.

An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden.

Der 25-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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