PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person auf der B 410

Gerolstein (ots)

Am Mittwoch, den 20.05.2026, kam es gegen 11:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 410 in der Gemarkung Rockeskyll.

Ein PKW, besetzt mit zwei Personen, befuhr die Bundesstraße 410 aus Fahrtrichtung Hohenfels-Essingen kommend in Fahrtrichtung Pelm.

Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Der 76-jährige Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die 75-jährige Beifahrerin wurde schwerverletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Unfallaufnahme erfolgt durch die Polizei Gerolstein und das Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Trier.

Im Einsatz befanden sich der Rettungsdienst mit Notarzt und Luftrettung, die Feuerwehren Pelm, Gerolstein und Rockeskyll sowie die Straßenmeisterei Kelberg.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiwache Gerolstein (06591/95260, pwgerolstein@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 14:57

    POL-PDWIL: Mit am Start

    Schönecken (ots) - Am Pfingstmontag wird traditionell im Nimstal geradelt. Nim(m)s Rad geht in eine neue Runde. Dieses Jahr sind zwei Einstellungsberaterinnen der PI Prüm mit am Start. In Schönecken, direkt beim Forum im Flecken, erwartet alle interessierten jungen Menschen ein umfangreiches, ehrliches und kompetentes Informationsangebot zu Einstellungsvoraussetzungen, zum polizeilichen Fachhochschulstudium und zur beruflichen Verwendungsbreite im rheinland-pfälzischen ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 22:39

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Daun (ots) - Am Nachmittag des 19.05.2026 ereignete sich im Einmündungsbereich der L 68 zwischen den Ortslagen von Daun und Daun-Waldkönigen ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Die Unfallverursacherin befuhr zuvor mit ihrem PKW die K 11 aus Richtung Daun-Steinborn kommend und beabsichtige nach links auf die Vorfahrtsstraße, in Richtung Dockweiler, abzubiegen. Derweil befuhr der andere PKW-Fahrer die ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 13:16

    POL-PDWIL: Rollerdiebstahl

    Bengel (ots) - Im Tatzeitraum 16.05.2026 bis 17.05.2026 entwendeten bisher unbekannte Täter einen im Bereich des Bahnhofsgeländes vor dem alten Bahnhofsgebäude abgestellten Motorroller, welcher dort ordnungsgemäß abgestellt und gesichert war. Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren