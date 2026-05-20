Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person auf der B 410

Gerolstein (ots)

Am Mittwoch, den 20.05.2026, kam es gegen 11:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 410 in der Gemarkung Rockeskyll.

Ein PKW, besetzt mit zwei Personen, befuhr die Bundesstraße 410 aus Fahrtrichtung Hohenfels-Essingen kommend in Fahrtrichtung Pelm.

Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Der 76-jährige Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die 75-jährige Beifahrerin wurde schwerverletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Unfallaufnahme erfolgt durch die Polizei Gerolstein und das Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Trier.

Im Einsatz befanden sich der Rettungsdienst mit Notarzt und Luftrettung, die Feuerwehren Pelm, Gerolstein und Rockeskyll sowie die Straßenmeisterei Kelberg.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiwache Gerolstein (06591/95260, pwgerolstein@polizei.rlp.de) zu melden.

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