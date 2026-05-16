LPI-EF: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

Erfurt (ots) - Bereits vorige Woche Samstag (09.05.2026) wurde eine Frau bei einem Raub in Erfurt schwer verletzt. Die 36-Jährige saß gegen 20:30 Uhr am Flussufer des Flutgrabens auf einem unbefestigten Pfad zwischen der Meyfartstraße und der Krämpferstraße, als sich ihr zwei unbekannte Männer von der Seite näherten. Einer der Täter griff ihr unvermittelt in die Haare und drückte ihren Kopf zur Seite, während ...

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