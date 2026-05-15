PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Sömmerda (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Polizeibeamte gestern Vormittag (14.05.2026) einen Autofahrer fest, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen 11:40 Uhr kontrollierten die Polizisten einen 21-jährigen VW-Fahrer in der Straße An der Salzstraße in Sömmerda. Dabei reagierte ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf Cannabis. Für den jungen Mann war die Fahrt damit beendet. Er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Falle der Rechtskraft muss der 21-Jährige mit mindestens 500 Euro Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 07:30

    LPI-EF: Paketbote bei Lieferung beraubt

    Erfurt (ots) - Während einer Paketzustellung wurde Mittwochvormittag (13.05.2026) ein 27-jähriger Paketbote in Erfurt beraubt. Eine Zeugin hatte gegen 11:30 Uhr zunächst drei junge Männer im Bereich der Adalbertstraße beobachtet. Als diese den heranfahrenden Boten bemerkten, vermummten sich zwei von ihnen und näherten sich dem Mann, der gerade mit sechs Paketen auf dem Weg zu einer Lieferanschrift gewesen war. Dort ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 07:30

    LPI-EF: Betrunken und berauscht Verkehrsunfall verursacht

    Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern Nachmittag (14.05.2026) verursachte ein Autofahrer im Landkreis Sömmerda einen Verkehrsunfall und versuchte anschließend zu flüchten. Der 25-jährige VW-Fahrer war gegen 16:45 Uhr von Gebesee in Richtung Straußfurt unterwegs gewesen. Während eines Überholvorgangs geriet sein Auto ins Schlingern und kollidierte mit dem VW Tiguan einer 44-jährigen Frau. Anstatt anzuhalten, setzte ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 07:30

    LPI-EF: Mülltonne angezündet und Gebäudefassade beschädigt

    Erfurt (ots) - Ein Feuer auf einer Gewerbefläche hinter dem Finanzamt beschäftigte Donnerstagnachmittag (14.05.2026) Feuerwehr und Polizei in Erfurt. Kurz nach 16:00 Uhr hatten Unbekannte in der Straße An der Schmalen Gera eine Mülltonne angezündet. Die Flammen griffen in der Folge auf die Fassade sowie Teile des Dachs einer Garage über. Durch den Brand wurden mehrere Mülltonnen beschädigt. Zudem wurde eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren