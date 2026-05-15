Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Sömmerda (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Polizeibeamte gestern Vormittag (14.05.2026) einen Autofahrer fest, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen 11:40 Uhr kontrollierten die Polizisten einen 21-jährigen VW-Fahrer in der Straße An der Salzstraße in Sömmerda. Dabei reagierte ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf Cannabis. Für den jungen Mann war die Fahrt damit beendet. Er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Falle der Rechtskraft muss der 21-Jährige mit mindestens 500 Euro Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. (DS)

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