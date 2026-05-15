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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Raubdelikt am Erfurter Flutgraben

Erfurt (ots)

Bereits vorige Woche Samstag (09.05.2026) wurde eine Frau bei einem Raub in Erfurt schwer verletzt.

Die 36-Jährige saß gegen 20:30 Uhr am Flussufer des Flutgrabens auf einem unbefestigten Pfad zwischen der Meyfartstraße und der Krämpferstraße, als sich ihr zwei unbekannte Männer von der Seite näherten. Einer der Täter griff ihr unvermittelt in die Haare und drückte ihren Kopf zur Seite, während der andere ihre Umhängetasche und ihr Mobiltelefon an sich nahm. Anschließend versetzte der erste Täter der Frau einen Kniestoß ins Gesicht. Dabei wurde sie schwer verletzt und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Die Täter flüchteten danach mit dem Mobiltelefon und etwa 130 Euro Bargeld unerkannt.

Die Geschädigte beschrieb beide Täter als schlank, etwa 30 Jahre alt und von arabischem Erscheinungsbild. Der Mann, der sie festgehalten und verletzt hatte, war etwa 170 cm groß, hatte einen schwarzen, kantig geschnittenen Vollbart, eckige Wangenknochen und trug ein schwarzes Basecap ohne Aufschrift. Bekleidet war er mit einem grauen Sportanzug mit weißen Streifen an den Waden. Auffällig war zudem ein dickes goldenes Armband an seiner linken Hand. Der zweite Täter hatte ebenfalls einen schwarzen Vollbart, kurze schwarze, nach hinten gegelte Haare und trug eine schwarze Sonnenbrille. Er war mit einer dunkelblauen Jeanshose, dunkelbraunen Lederschuhen sowie einem burgund, schwarz und braun gemusterten Hemd mit langen Satinärmeln bekleidet.

Die Kripo sucht Zeugen, die den Raub beobachtet haben oder Angaben zu den beiden beschriebenen Tätern machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0115430 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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