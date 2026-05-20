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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mit am Start

Schönecken (ots)

Am Pfingstmontag wird traditionell im Nimstal geradelt. Nim(m)s Rad geht in eine neue Runde.

Dieses Jahr sind zwei Einstellungsberaterinnen der PI Prüm mit am Start.

In Schönecken, direkt beim Forum im Flecken, erwartet alle interessierten jungen Menschen ein umfangreiches, ehrliches und kompetentes Informationsangebot zu Einstellungsvoraussetzungen, zum polizeilichen Fachhochschulstudium und zur beruflichen Verwendungsbreite im rheinland-pfälzischen Polizeidienst.

Save the date:

Pfingstmontag, 25.05.2026, von 10 bis 17 Uhr beim FiF in Schönecken!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeinspektion Prüm

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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  • 19.05.2026 – 22:39

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Daun (ots) - Am Nachmittag des 19.05.2026 ereignete sich im Einmündungsbereich der L 68 zwischen den Ortslagen von Daun und Daun-Waldkönigen ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Die Unfallverursacherin befuhr zuvor mit ihrem PKW die K 11 aus Richtung Daun-Steinborn kommend und beabsichtige nach links auf die Vorfahrtsstraße, in Richtung Dockweiler, abzubiegen. Derweil befuhr der andere PKW-Fahrer die ...

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    Bengel (ots) - Im Tatzeitraum 16.05.2026 bis 17.05.2026 entwendeten bisher unbekannte Täter einen im Bereich des Bahnhofsgeländes vor dem alten Bahnhofsgebäude abgestellten Motorroller, welcher dort ordnungsgemäß abgestellt und gesichert war. Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter ...

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