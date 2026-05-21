Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines E-Scooters

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 14.05.2026, 21:00 Uhr bis 15.05.2026, 09:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter einen, im Bereich der Trierer Landstraße in Wittlich an einem im Boden betonierten Fahrradbügel angeketteten, E-Scooter.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell