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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines E-Scooters

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 14.05.2026, 21:00 Uhr bis 15.05.2026, 09:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter einen, im Bereich der Trierer Landstraße in Wittlich an einem im Boden betonierten Fahrradbügel angeketteten, E-Scooter.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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