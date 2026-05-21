Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Dreis (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich nun erst mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am 18.05.2026 gegen 13:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Ortslage von Dreis.

Hier verlor ein bisher unbekannter Fahrzeugführer aus bisher nicht abschließend geklärten Gründen Teile seiner Ladung.

Hierdurch wurden mehrere Schrauben auf der Fahrbahn verteilt, welche zu Schäden an nachfolgenden Fahrzeugen führten.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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