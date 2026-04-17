Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sicherstellung von mutmaßlichem Diebesgut - Polizei sucht Geschädigte
Bockhorn (ots)
Am 15.04.2026 wurde im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen in Bockhorn in einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstählen von Baustellen mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen stehen die sichergestellten Gegenstände im Zusammenhang mit mehreren Diebstählen, die sich vermutlich im Zeitraum von Januar bis September 2025 ereignet haben. Konkrete Tatorte sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte sowie Zeugen, die Hinweise zu den sichergestellten Gegenständen oder möglichen Tatorten geben können, sich zu melden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.
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