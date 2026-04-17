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POL-WHV: Sicherstellung von mutmaßlichem Diebesgut - Polizei sucht Geschädigte

POL-WHV: Sicherstellung von mutmaßlichem Diebesgut - Polizei sucht Geschädigte
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Bockhorn (ots)

Am 15.04.2026 wurde im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen in Bockhorn in einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstählen von Baustellen mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen stehen die sichergestellten Gegenstände im Zusammenhang mit mehreren Diebstählen, die sich vermutlich im Zeitraum von Januar bis September 2025 ereignet haben. Konkrete Tatorte sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte sowie Zeugen, die Hinweise zu den sichergestellten Gegenständen oder möglichen Tatorten geben können, sich zu melden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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