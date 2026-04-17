POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Jever (ots) - Am 15.04.2026, zwischen 09:25 Uhr und 10:00 Uhr, kam es im Bereich der Rahrdumer Straße in Jever zu einer Gefahrenstelle im öffentlichen Verkehrsraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein freilaufendes Pony auf der Fahrbahn gemeldet. Das Tier konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten eingefangen und auf die vorgesehene Weide zurückgeführt werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die ...

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