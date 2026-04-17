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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 10.04.26, 17.30 Uhr, bis 11.04.26, 11.45 Uhr, kam es im Börgenweg, Höhe der Hausnummer 7, zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter schwarzer Ford vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug vorne links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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