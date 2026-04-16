Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Freilaufendes Pony sorgt für Gefahrenstelle
Jever (ots)
Am 15.04.2026, zwischen 09:25 Uhr und 10:00 Uhr, kam es im Bereich der Rahrdumer Straße in Jever zu einer Gefahrenstelle im öffentlichen Verkehrsraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein freilaufendes Pony auf der Fahrbahn gemeldet. Das Tier konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten eingefangen und auf die vorgesehene Weide zurückgeführt werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Verantwortung von Tierhaltern hin, ihre Tiere ordnungsgemäß zu sichern, um Gefahren im Straßenverkehr zu vermeiden.
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