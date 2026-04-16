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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Freilaufendes Pony sorgt für Gefahrenstelle

Jever (ots)

Am 15.04.2026, zwischen 09:25 Uhr und 10:00 Uhr, kam es im Bereich der Rahrdumer Straße in Jever zu einer Gefahrenstelle im öffentlichen Verkehrsraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein freilaufendes Pony auf der Fahrbahn gemeldet. Das Tier konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten eingefangen und auf die vorgesehene Weide zurückgeführt werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Verantwortung von Tierhaltern hin, ihre Tiere ordnungsgemäß zu sichern, um Gefahren im Straßenverkehr zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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