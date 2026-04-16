Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Bus und Radfahrerin
Varel (ots)
Am 15.04.2026, gegen 16:15 Uhr, kam es in der Friedrich-Ebert-Straße in Varel zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 69-jähriger Mann mit einem Bus die Straße in Richtung Bahnhof. Im Verlauf der Fahrt kam es zu einer seitlichen Berührung mit einer 55-jährigen Radfahrerin aus Jade. Infolge dessen stürzte die Frau und erlitt leichte Verletzungen.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.
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