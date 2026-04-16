Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei hilft nach medizinischem Vorfall auf Parkplatz

Schortens (ots)

Am 15.04.2026, gegen 11:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Peter-Grave-Straße in Schortens zu einem Einsatz der Polizei aufgrund eines medizinischen Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 81-jähriger Mann auf dem Parkplatz gestürzt. Zeugen hatten daraufhin die Polizei verständigt, da der Mann anschließend beabsichtigte, mit seinem Pkw nach Hause zu fahren.

Der Mann wurde in einer nahegelegenen Arztpraxis untersucht. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Schwächeanfall ursächlich für den Sturz gewesen sein.

Im Anschluss wurde der Mann durch die Polizei sicher nach Hause gebracht.

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