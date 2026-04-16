Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Polizei hilft nach medizinischem Vorfall auf Parkplatz
Schortens (ots)
Am 15.04.2026, gegen 11:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Peter-Grave-Straße in Schortens zu einem Einsatz der Polizei aufgrund eines medizinischen Vorfalls.
Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 81-jähriger Mann auf dem Parkplatz gestürzt. Zeugen hatten daraufhin die Polizei verständigt, da der Mann anschließend beabsichtigte, mit seinem Pkw nach Hause zu fahren.
Der Mann wurde in einer nahegelegenen Arztpraxis untersucht. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Schwächeanfall ursächlich für den Sturz gewesen sein.
Im Anschluss wurde der Mann durch die Polizei sicher nach Hause gebracht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell