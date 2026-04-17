Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Nötigung und Körperverletzung im Straßenverkehr
Schortens (ots)
Am 16.04.2026, zwischen 13:55 Uhr und 14:00 Uhr, kam es im Bereich Schooster Straße / Kloster Landweg in Schortens zu einem Vorfall im Straßenverkehr.
Nach bisherigen Erkenntnissen nötigte ein 51-jähriger Beschuldigter einen 75-jährigen Fahrradfahrer zu einer Bremsung. Im anschließenden Streit beleidigte der Beschuldigte den Mann und schubste ihn in die angrenzende Berme. Der Geschädigte erlitt hierbei Schmerzen.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung sowie Körperverletzung eingeleitet.
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