Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Schmuckgeschäft - Beschuldigter gestellt

Wilhelmshaven (ots)

Am 16.04.2026, zwischen 12:20 Uhr und 12:25 Uhr, kam es in der Marktstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein Mann mehrere Schmuckstücke aus einem Geschäft und entfernte sich anschließend vom Tatort. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte eine Person angetroffen werden, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Bei dem 36-jährigen Beschuldigten wurden neben dem Diebesgut aus dem betroffenen Geschäft auch weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell