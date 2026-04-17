Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Illegale Abfallentsorgung im Neuenburger Forst
Bockhorn (ots)
Am 16.04.2026, gegen 12:00 Uhr, wurde im Bereich der Bockhorner Straße (Bundesstraße 437) in Bockhorn eine illegale Abfallentsorgung festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden auf einem Parkplatz am Rettungspunkt 23 sowie im angrenzenden Waldgebiet des Neuenburger Forstes mehrere Altreifen unerlaubt entsorgt. Hinweise auf den oder die Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet.
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