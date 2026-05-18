Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Zeugen gesucht nach Straßenraub in Xanten

Xanten (ots)

Am 16.05.2026, gegen 12:00 Uhr kam es zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 86-jährigen Frau aus Xanten.

Im Kurpark in Xanten sprachen zwei unbekannte Frauen die 86-Jährige und boten ihr eine Massage an. Obwohl das Angebot nicht angenommen wurde, fingen die Unbekannten an, gegen den Willen der Xantenerin an, ihre Hand zu massieren. Dabei rutschte der Ehering der Geschädigten von der Hand und fiel auf den Boden.

Die Täterinnen hoben diesen auf und entfernten sich fußläufig von der Tatörtlichkeit.

Die Täterinnen können wie folgt beschrieben werden:

1. Täterin

-weiblich

-circa 50 Jahre

-circa 1,70m groß

-kräftige Statur

-schwarze, lange Haare (offen getragen)

-dunkler Teint

2. Täterin

-weiblich

-circa 25 Jahre

-circa 1,60m groß

-schlanke Statur

-dunkler Teint

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/934-0 an.

SW/ 260517-1646

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