POL-NOM: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec
Uslar (ots)
Uslar (La) - Am 21.05.2026, gegen 13.00 Uhr, ereignete sich in Uslar im Einmündungsbereich Wiesenstraße / Alleestraße ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Pedelec-Fahrer. Eine 43-jährige aus Uslar übersah beim Abbiegen den 63-jährigen Pedelec-Fahrer aus Recklinghausen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Pedelec-Fahrer zu Fall kam und sich dabei leicht verletzte.
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