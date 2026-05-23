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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec

Uslar (ots)

Uslar (La) - Am 21.05.2026, gegen 13.00 Uhr, ereignete sich in Uslar im Einmündungsbereich Wiesenstraße / Alleestraße ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Pedelec-Fahrer. Eine 43-jährige aus Uslar übersah beim Abbiegen den 63-jährigen Pedelec-Fahrer aus Recklinghausen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Pedelec-Fahrer zu Fall kam und sich dabei leicht verletzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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