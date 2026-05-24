Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Polizeibeamte nach tätlichem Angriff verletzt und nicht weiter dienstfähig - Täter mit Hubschrauber gesucht

Northeim (ots)

Uslar (pel), Ortsteil Volpriehausen, 23.05.2026, gegen 22:15 Uhr.

Am gestrigen Abend um 22:15 Uhr wurde die Polizei über einen Notruf informiert, wonach sich ein 29-jähriger Mann unbefugt Zugang in die Wohnung seiner ehemaligen Partnerin, einer 30-jährigen Frau, begeben hatte. Bei der Anfahrt zum Einsatzort wurde bekannt, dass der Mann möglicherweise bewaffnet sein könnte.

Vor Ort konnte der Mann, sowie die Ex-Lebensabschnittsgefährtin angetroffen werden. Der Mann reagierte gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten aggressiv, als diese ihn nach möglichen Waffen fragten. Im weiteren Verlauf zog er ein Taschenmesser, welches ihm unmittelbar durch einen Polizeibeamten abgenommen werden konnte. Anschließend versuchte der Mann sich der Festnahme zu entziehen in dessen Folge er einen 25-jährigen Polizeibeamten zu Boden stieß. Anschließend schlug er diesem und seinem 47-jährigen Kollegen mehrfach ins Gesicht und auf den Oberkörper. Zudem versuchte der Mann vergeblich, im Zuge der Auseinandersetzung an die Dienstwaffe eines Beamten zu gelangen.

Nach dem Einsatz von Pfefferspray, welches nur bedingt wirkte, zogen sich die Beamten schließlich zurück und forderten Verstärkung an. Der Mann flüchtete daraufhin zu Fuß vom Tatort. Eine Fahndung, unterstützt durch einen Hubschrauber der Bundespolizei, wurde eingeleitet.

Der Mann meldete sich später mehrfach telefonisch bei der Polizei und erklärte seine Bereitschaft zur Festnahme. Gegen 00:50 Uhr konnte er schließlich widerstandslos festgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest sowie ein Drogenvortest verliefen jeweils negativ. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er am Sonntagmorgen wieder entlassen.

Die verletzten Beamten wurden umgehend ärztlich versorgt und sind vorübergehend nicht dienstfähig. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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