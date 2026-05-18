Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2605054

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Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Dienstag, 12. Mai 2026, wurde auf dem Parkplatz eines Discounters auf dem Lehmkuhler Weg in Hilden ein grauer 5er BMW beschädigt. Die Fahrerin des Autos parkte gegen 19:15 Uhr auf dem Parkplatz. Als sie gegen 19:35 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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