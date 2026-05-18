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POL-ME: Toyota RAV4 entwendet: Polizei bittet um Hinweise - 2605057

POL-ME: Toyota RAV4 entwendet: Polizei bittet um Hinweise - 2605057
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Hilden (ots)

In der Zeit von Samstag, 16. Mai 2026, bis Montag, 18. Mai 2026, wurde in Hilden ein schwarzer Toyota RAV4 gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Samstagabend parkte ein 28-jähriger Hildener gegen 20 Uhr seinen schwarzen Toyota RAV4 in einer Parkbucht an der Richard-Wagner-Straße in Höhe der Hausnummer 4. Am Montagmorgen stellte er gegen 7 Uhr den Diebstahl des Fahrzeugs fest und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte schrieben den erst einen Monat alten SUV mit Kölner Kennzeichen (K) zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Richard-Wagner-Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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