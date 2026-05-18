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POL-ME: Polizei stellt 33-jährigen Autodieb auf frischer Tat - 2605053

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Ratingen (ots)

Die Polizei in Ratingen stellte am Freitagabend, 15. Mai 2026, einen 33-jährigen Deutsch-Polen, der im Verdacht steht, mehrere Autos von einem Parkplatz eines Flugenhafenparkservices in Ratingen gestohlen zu haben.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, beabsichtigte ein 55-Jähriger seinen zwei Jahre alten BMW 330d von dem Gelände eines Flughafenparkservices an der Sohlstättenstraße abzuholen. Als er den seit einer Woche dort abgestellten BMW nicht auffinden konnte, alarmierte er die Polizei.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und schrieben das Auto zur internationalen Fahndung aus. In den Abendstunden konnte der 330d mit Hilfe eines Ortungssystems auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Kleingartenvereins festgestellt werden. Zivilkräfte der Polizei observierten den Parkplatz, als gegen 21:30 Uhr ein Audi Q5 neben dem BMW parkte. Der Fahrer begab sich zielgerichtet zu dem BMW und öffnete die Fahrertür. In diesem Moment wurde er von den Polizistinnen und Polizisten angesprochen und nach einer kurzen Flucht gestellt.

Die Einsatzkräfte nahmen den kriminalpolizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 33-jährigen Deutsch-Polen vorläufig fest. Im Rahmen erster Ermittlungen ergaben sich Anhaltspunkte, dass auch der von ihm zuvor geführte Audi Q5 gestohlen worden war. Die an dem Q5 angebrachten Kennzeichen waren auf einen Renault Traffic zugelassen und wurden ebenfalls sichergestellt.

In einer mitgeführten Tasche stellten die Einsatzkräfte zudem zwei weitere Schlüssel von hochwertigen Fahrzeugen fest, die ebenfalls auf dem Parkplatz der Kleingartenanlage geparkt waren. Da auch hier Anhaltspunkte für einen Diebstahl der Autos vorlagen, wurden sie sichergestellt.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen stellten die Kräfte der Polizei fest, dass der 33-Jährige derzeit eine Haftstrafe verbüßt und ihm erst am Vortag ein Hafturlaub gewährt worden war.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten gleich mehrere Verfahren gegen den in Ratingen wohnenden Deutsch-Polen ein, der zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Er wurde im Laufe des nachfolgenden Tages zurück in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

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