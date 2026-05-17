Polizei Mettmann

POL-ME: Rollerfahrer verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss - 2605050

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein 37-jähriger Mann hat in Mettmann am Samstagabend, 17. Mai 2026, mit einem Motorroller einen Verkehrsunfall verursacht. Er stand unter erheblichem Einfluss von Alkohol und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 21.15 Uhr war der 37-jährige Mettmanner mit einem Motorroller der Marke Gilera auf der Teichstraße aus Richtung Hammerstraße unterwegs. Im Bereich der Einmündung Kaldenberger Weg beabsichtige der Mann mit dem Roller zu wenden und stieß dabei gegen einen im Einmündungsbereich haltenden VW Polo und stürzte. Anschließend soll der Rollerfahrer versucht haben, vom Unfallort zu flüchten, wobei er erneut stürzte.

Der Rollerfahrer trug ersten Erkenntnissen zufolge keinen Helm und wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dem Mettmanner wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend leiteten die Einsatzkräfte ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell