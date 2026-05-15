Polizei Mettmann

POL-ME: Alkohol am Steuer: 65-Jähriger verunfallt - 2605048

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Monheim am Rhein (ots)

Am Donnerstagabend, 14. Mai 2026, verlor ein alkoholisierter 65-jähriger Autofahrer in Monheim am Rhein die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen Blumenkübel. Er wurde leicht verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 17:45 Uhr befuhr der 65-Jährige mit seinem Kia Sorento den Kreisverkehr Kapellenstraße / Krischerstraße, als er nach eigenen Angaben wegen eines Schwindelanfalls die Kontrolle über sein Auto verlor und rechts von der Straße abkam. Dort stieß er gegen einen schweren Blumenkübel. Der 65-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort.

Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der Mann aus Leverkusen den Polizistinnen und Polizisten gegenüber an, Alkohol getrunken zu haben. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 1,8 Promille positiv. Zur weiteren Beweisführung wurde der 65-Jährige zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache in Monheim am Rhein gebracht. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und stellten zudem seinen Führerschein sicher.

Das Auto wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kapellenstraße im Unfallbereich gesperrt.

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