POL-ME: Toyota Land Cruiser gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2605044
Langenfeld (ots)
In der Nacht auf Donnerstag, 14. Mai 2026, wurde in Langenfeld ein schwarzer Toyota Land Cruiser entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 4:30 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam Zutritt zu einem Grundstück an der Straße "Gossenbusch". Dort entwendeten sie einen geparkten schwarzen Toyota Land Cruiser und flüchteten in Richtung Bonner Straße. Die Anwohnerin armierte die Polizei, die trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte.
Die Einsatzkräfte schrieben das zwei Jahre alte Auto mit Mettmanner Kennzeichen (ME) zur internationalen Fahndung aus.
Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:
Wer hat zur Tatzeit an der Straße "Gossenbusch" etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
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