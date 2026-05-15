Polizei Mettmann

POL-ME: "Kettentrick" - Trickdiebe erbeuten Goldkette - 2605045

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Ratingen (ots)

Am Donnerstag, 14. Mai 2026, stahlen Trickdiebe mit dem sogenannten "Kettentrick" einer 66-Jährigen in Ratingen ihre Goldkette. Die Polizei möchte den erneuten Vorfall nutzen, um eindringlich vor der Masche der Trickbetrügerinnen und -betrüger zu warnen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:40 Uhr wurde eine 66-jährige Fußgängerin an der Kaiserswerther Straße von einer Frau aus einem vorbeifahrenden Auto angesprochen. Diese verwickelte die Fußgängerin in ein Gespräch und täuschte am Ende vor, ihr aus Dankbarkeit Goldschmuck schenken zu wollen. Noch bevor die Ratingerin ablehnen konnte, legte ihr die Frau Goldschmuck um den Hals sowie das Handgelenk. Anschließend entfernte sie sich mit dem Fahrer in dem Auto in unbekannte Richtung.

Die 66-Jährige stellte erst im Anschluss den Diebstahl ihrer Goldkette im Wert von mehreren hundert Euro fest und alarmierte folgerichtig die Polizei. Das flüchtige Duo konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Das Duo wies ein nordafrikanisches Erscheinungsbild auf. Während der circa 40 bis 45 Jahre alte Fahrer mit dunklen Haaren und einem dunklen Bart beschrieben wird, trug die circa 45 bis 50 Jahre Frau von dicker Gestalt blond gefärbte Haare und auffallend rote Fingernägel.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei möchte erneut eindringlich vor der Masche des sogenannten "Kettentricks" warnen und rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Fremde sich Ihnen auf der Straße körperlich nähern. Stehen Sie, zur Not auch energisch, für Ihren persönlichen Raum ein. Suchen Sie zudem offensiv Hilfe, wenn Sie sich bedrängt oder unsicher fühlen. Sprechen Sie gezielt andere Passanten an oder rufen Sie um Hilfe. Verständigen Sie nach einem (versuchten) Diebstahl die Polizei über den Notruf 110 und geben Sie relevante Details (Aussehen, Fluchtrichtung) weiter, um der Polizei die Möglichkeit einer schnellen Fahndung zu eröffnen.

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