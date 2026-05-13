Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2605043

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Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

In der Nacht auf den 12. Mai 2026 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Bergischen Straße in Heiligenhaus. Unbekannte Täterinnen oder Täter schlugen in der Zeit von 1 Uhr bis 8:45 Uhr ein Fenster sowie eine Glastür ein und drangen so in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

In der Nacht auf Mittwoch, 13. Mai 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Spielothek am Ware Platz in Wülfrath. In der Zeit von 1 Uhr bis 8:20 Uhr brachen bisher unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher die Zugangstür zur Spielothek auf. Anschließend öffneten sie die dort aufgestellten Spielautomaten gewaltsam und stahlen das darin befindliche Bargeld. Sie flohen unerkannt mitsamt ihrer Tatbeute.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Nacht auf Mittwoch, 13. Mai 2026, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Schumannsdieken in Ratingen. Gegen 0:30 Uhr schlugen unbekannte Täterinnen oder Täter eine Fensterscheibe des Hauses ein, wodurch ein Alarm ausgelöst wurde. Noch vor dem Eintreffen des Sicherheitsdienstes sowie der Polizei flohen die Einbrecherinnen oder Einbrecher unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Dienstag, 12. Mai 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Lankwitzer Weg in Monheim am Rhein. In der Zeit von 5:45 Uhr bis 16:30 Uhr brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter die Wohnungstür auf und gelangten so in die Wohnräume des Geschädigten. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und stahlen Schmuck und Bargeld. Anschließend flohen sie unerkannt.

In den frühen Morgenstunden des 13. Mai 2026 wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Schöneberger Straße in Monheim am Rhein von verdächtigen Geräuschen geweckt. Sie trafen auf in ihrem Garten auf einen Mann, der sich fluchtartig in unbekannte Richtung entfernte. Im Garten ließ er diverse Werkzeuge zurück. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei stellten im Rahmen erster Ermittlungen fest, dass der Mann augenscheinlich zuvor in eine Wohnung in der ersten Etage des Hauses eingebrochen war und die Werkzeuge gestohlen hatte. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren ein. Der Einbrecher konnte im Rahmen einer Fahndung im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Er kann lediglich als circa 1,80 Meter groß und mit dunkler Lederkleidung bekleidet beschrieben werden. Zudem trug er einen Motorradhelm.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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