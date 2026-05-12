Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2605040

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

In der Zeit von Freitag, 1. Mai 2026, bis Sonntag, 10. Mai 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in acht Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus am Berliner Platz in Höhe der Hausnummer 4 in Ratingen-West eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten unter anderen einen Koffer mit Kleidung.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Nacht auf Dienstag, 12. Mai 2026, versuchten drei noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 2:15 Uhr in einen Juwelier an der Bahnstraße in Erkrath einzubrechen. Sie beabsichtigten, sich gewaltsam durch Rollläden und Schaufenster Zutritt zu verschaffen. Aufmerksame Zeuginnen und Zeugen beobachteten, wie die drei vermummten Personen zu Fuß Richtung Geberstraße flüchteten, in ein dunkles Auto stiegen und in Richtung Bahnstraße wegfuhren. Sie waren dunkel bekleidet und trugen rote Handschuhe. Eine Person trug einen blauen Rucksack und eine andere eine Kopflampe. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Freitag, 8. Mai 2026, gegen 20 Uhr, bis Montag, 11. Mai 2026, gegen 6:45 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Gymnasium an der Straße "Auf dem Sändchen" in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten ein Klassenzimmer nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Mittwoch, 6. Mai 2026, gegen 12 Uhr, bis Montag 11. Mai 2026, gegen 18 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Gaststätte an der Krischerstraße in Höhe der Lindenstraße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt, öffneten Spielautomaten und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell