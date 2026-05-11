Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2605039

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Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Montag, 11. Mai 2026, wurde auf der Walder Straße in Hilden eine Fahrradfahrerin von einem Auto touchiert und leicht verletzt. Gegen 5:30 Uhr war die 39-jährige Fahrradfahrerin auf der Walder Straße in Richtung Solingen unterwegs. Sie befuhr den Radweg in die Gegenrichtung, als der Fahrer eines weißen Autos beabsichtigte, vom Käthe-Kollwitz-Weg rechts auf die Walder Straße einzubiegen. Nachdem der Autofahrer zunächst anhielt, fuhr er im Einmündungsbereich wieder an und das Auto stieß gegen die 39-Jährige. Sie stürzte und wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich über die Walder Straße in Richtung Hilden. Die Fahrradfahrerin kann den Mann nicht näher beschreiben. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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