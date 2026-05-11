PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Motorrad aus Tiefgarage gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2605035

POL-ME: Motorrad aus Tiefgarage gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2605035
  • Bild-Infos
  • Download

Haan (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 7. Mai 2026, bis Freitag, 8. Mai 2026, wurde ein Motorrad aus einer Tiefgarage in Haan entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Donnerstagnachmittag, 7. Mai 2026, parkte gegen 16 Uhr ein Anwohner seine BMW S 1000 RR in einer Tiefgarage am Spulerweg. Am Freitagmittag, 8. Mai 2026, stellte er gegen 11:30 Uhr den Diebstahl der erst ein Jahr alten Maschine mit Mettmanner Kennzeichen (ME) fest.

Die alarmierten Einsatzkräfte schrieben die Maschine zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit am Spulerweg etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter 02129 9328-6480 entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren