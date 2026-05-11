Polizei Mettmann

POL-ME: Motorrad aus Tiefgarage gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2605035

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Haan (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 7. Mai 2026, bis Freitag, 8. Mai 2026, wurde ein Motorrad aus einer Tiefgarage in Haan entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Donnerstagnachmittag, 7. Mai 2026, parkte gegen 16 Uhr ein Anwohner seine BMW S 1000 RR in einer Tiefgarage am Spulerweg. Am Freitagmittag, 8. Mai 2026, stellte er gegen 11:30 Uhr den Diebstahl der erst ein Jahr alten Maschine mit Mettmanner Kennzeichen (ME) fest.

Die alarmierten Einsatzkräfte schrieben die Maschine zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit am Spulerweg etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter 02129 9328-6480 entgegen.

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