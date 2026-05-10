Polizei Mettmann

POL-ME: 88-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt - 2605034

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Velbert (ots)

Am Samstagvormittag, 9. Mai 2026, wurde in Velbert-Langenberg ein 88-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11:10 Uhr befuhr ein 60-jähriger Velberter mit seinem Hyundai die Straße "Stumpsberg". An der Einmündung zur Donnerstraße hatte er die Absicht, nach rechts abzubiegen. Im Einmündungsbereich missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pedelec-Fahrers, der zu diesem Zeitpunkt den Geh- und Radweg der Donnerstraße befuhr und die Straße "Stumpsberg" queren wollte.

Der 60-Jährige stieß mit seinem Hyundai gegen das Pedelec des 88-Jährigen. Dieser stürzte und wurde schwer verletzt. Ersthelfer versorgten den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte. Diese brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Hyundai-Fahrer blieb unverletzt.

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