Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - 74-Jähriger schwer verletzt - 2605033

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Langenfeld (ots)

Am Samstagnachmittag, 9. Mai 2026, stießen in Langenfeld zwei Autos in einem Kreuzungsbereich zusammen. Ein 74-jährige Autofahrer wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 17:15 Uhr befuhr ein 64-jähriger Langenfelder mit seinem Citroën C3 die Düsseldorfer Straße aus Richtung Düsseldorf-Hellerhof kommend. Nach Zeugenangaben missachtete der 64-Jährige an der Kreuzung zur Berghausener Straße die für ihn Rotlicht zeigende Ampel. Im Kreuzungsbereich stieß er mit einem von rechts kommenden Renault Kangoo eines 74-Jährigen zusammen, der die Berghausener Straße in Richtung Richrath befuhr.

Bei der Kollision der Autos wurde der Renault auf eine Mittelinsel geschleudert. Der 74-jährige Fahrer wurde hierbei verletzt. Ersthelfer versorgten den Fahrer und alarmierten die Rettungskräfte, die ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Der 64-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

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