Polizei Mettmann

POL-ME: Zwölfjähriger Junge bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - 2605030

Bild-Infos

Download

Velbert (ots)

In Velbert ist am Freitag (8. Mai 2026) ein zwölf Jahre alter Junge aus Wülfrath bei einem Verkehrsunfall von einem Auto angefahren und hierbei lebensgefährlich verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war der Junge um kurz vor 15 Uhr als Fahrgast in einem Linienbus in Richtung Velberter Innenstadt gefahren. Als der Bus in Tönisheide an der Nevigeser Straße vor dem dortigen Discounter auf Höhe der Hausnummer 311 stoppte, stieg der Junge aus.

Nach aktuellem Erkenntnisstand rannte er anschließend hinter dem Bus und ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße, um einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite wartenden Bus zu erreichen, der gerade dort hielt.

Beim Überqueren der Straße wurde der Junge von dem BMW X3 eines 36-jährigen Velbertes erfasst. Der Junge erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, wo er derzeit intensivmedizinisch behandelt wird.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell