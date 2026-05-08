Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist zeigt sich in schamverletzender Weise - 2605027

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Ratingen (ots)

Am Donnerstagmittag, 7. Mai 2026, zeigte sich in einem Waldstück in Ratingen-Breitscheid ein Exhibitionist einer Frau in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:15 Uhr parkte eine 38-jährige auf einem Wanderparkplatz an der Straße "Am Sondert" in Breitscheid. Sie bemerkte einen Radfahrer, der zeitgleich den Parkplatz erreichte und rechtsseitig ihres Autos vom Rad stieg. Anschließend nahm er sexuelle Handlungen an sich vor. Als die 38-Jährige die Polizei alarmierte, flüchtete der Mann unerkannt in den Wald.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren ein. Trotz einer Fahndung im Umfeld konnte der Exhibitionist nicht mehr angetroffen werden.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 1,70 bis 1,80 Meter groß - circa 40 bis 50 Jahre alt - rotblonde Haare - Bartstoppeln - dicke Gestalt - trug einen gelben Helm - bekleidet mit einer kurzen schwarzen Hose, Oberteil unbekannt

Die Polizei fragt:

Wer hat den Mann in dem Waldstück beobachtet oder kann sonstige Angaben zur Identität des Täters machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

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